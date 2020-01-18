Январь 18th, 2020

Зеленский встречался в Омане с представителями Путина — источник в ОП

Владимир Зеленский ездил в Оман с целью встретиться с помощником президента РФ Вячеславом Сурковым. Тема переговоров неизвестна, да и сама встреча была засекречена. Затем Сурков вернулся в Россию на частном самолете. Об этом сообщила со ссылкой на свои источники в Офисе президента внефракционный народный депутат Анна Скороход ток-шоу «Эхо Украины» на телеканале «Прямой».

«А вообще, возможно, это вам не нравится, но, согласно этой инсайдерской информации из Офиса президента, и я сейчас не имею оснований ей не доверять, действительно, Зеленский встречался с Сурковым. И почему Оман? Потому что Сурков — под санкциями. Все. О чем говорили, к чему пришли — мне неизвестно. Это инсайдерская информация из Офиса президента. Я не могу назвать имя, конечно «, — заявила Скороход.

«Если бы меньше врали, то было бы меньше вопросов. И если бы нам четко сказали, что Зеленский едет отдыхать с семьей в Оман, никто бы вообще к этому никаких вопросов не задавал. Поэтому вот у нас сейчас идет дискуссия — что же он там делал … И вообще, по моему мнению, госпожа Мендель надо научиться коммуницировать, если она пресс-секретарь. Это если возможно научиться «, — добавила политик.