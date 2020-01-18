 
 
Январь 18th, 2020

В США известную актрису признали «Женщиной года»



В США состоялась ежегодная премия Women Of The Year Awards, организованная журналом Glamour. Почетное звание «Женщины года» по версии издания в этом году получила 44-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон.

На красной дорожке знаменитость произвела фурор, снова появившись в своем привычном облике с белокурыми волосами. Отметим, что недавно актриса сменила имидж, сделав ультрамодную боб-стрижку с проблесками мелирования. А теперь мы снова видим кинодиву блондинкой. Для столь важной церемонии Шарлиз Терон выбрала умопомрачительное белое платье с оголенными плечами и декольте от Givenchy.

Отметим, что награда Women Of The Year Awards традиционно вручается женщинам, которые достигли выдающихся успехов в мире кино, шоу-бизнеса, моды, спорта, науки, образования и других областях.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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