Январь 18th, 2020

В США известную актрису признали «Женщиной года»





В США состоялась ежегодная премия Women Of The Year Awards, организованная журналом Glamour. Почетное звание «Женщины года» по версии издания в этом году получила 44-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон.



На красной дорожке знаменитость произвела фурор, снова появившись в своем привычном облике с белокурыми волосами. Отметим, что недавно актриса сменила имидж, сделав ультрамодную боб-стрижку с проблесками мелирования. А теперь мы снова видим кинодиву блондинкой. Для столь важной церемонии Шарлиз Терон выбрала умопомрачительное белое платье с оголенными плечами и декольте от Givenchy.



Отметим, что награда Women Of The Year Awards традиционно вручается женщинам, которые достигли выдающихся успехов в мире кино, шоу-бизнеса, моды, спорта, науки, образования и других областях.