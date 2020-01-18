Январь 18th, 2020

В США испытали новый ударный беспилотник-невидимку, который действует в составе группы.

Агентство DARPA сообщило, что завершены первые лётные испытания по программе Gremlins . В рамках программы испытываются беспилотные многоцелевые летательные аппараты компании Dynetics. Военные США присвоили им индекс X-61A, и отмечается, что аппарат разработан с применением технологии Стелс.

Лётные испытания X-61A прошли в конце ноября прошлого года. Видео запуска беспилотника с транспортного самолёта и его свободный полёт в течение свыше полутора часов компания Dynetics обнародовала только вчера после выхода пресс-релиза DARPA.

Беспилотники по программе «Гремлины» запускаются с транспортного самолёта-носителя вне зоны действия вражеских систем ПВО, и после выполнения боевой задачи отлавливаются носителем в воздухе. Наземная команда после возвращения «чертенят» на аэродром в течение суток восстанавливает их боевую готовность для последующих запусков. Аппараты предназначены для действий группой.

Первый полёт показал верность расчётов по аэродинамике и подтвердил возможности по маневрированию БПЛА X-61A. Вторые лётные испытания пройдут весной. Испытательной платформой для «Гремлинов» служит транспортник C-130A Hercules с возможностью сброса X-61A с высоты до 12,2 тысяч метров.

Беспилотник X-61A может развивать скорость до 0,8 числа Маха. Продолжительность полёта достигает 3 часа, а дальность ― до 926 км в зависимости от веса нагрузки. Максимальная нагрузка достигает 150 фунтов или около 68 кг.