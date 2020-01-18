Январь 18th, 2020

В Израиле обнаружили подземные туннели ордена тамплиеров, которые уходят в пустыню





Ученые предполагают, что эти тайные ходы под городом Акко рыцари-храмовники использовали для переправки золота.

Акко на побережье Средиземного моря был завоеван крестоносцами в XII веке, став их столицей в Палестине. Вскоре в городе возникли кварталы многочисленных рыцарских орденов, одним из которых был Орден бедных рыцарей Христа, известный нам как тамплиеры.





Король Ричард Львиное Сердце и Леопольд V получают ключи от Акко



Официально члены ордена защищали паломников, прибывших в Святую землю для поклонения христианским святыням. При этом, несмотря на название, богатство храмовников стало притчей во языцех — тамплиерам принадлежали обширные земли как в Палестине, так и в Европе, где ордену покровительствовал Папа римский.



Важнейшей локацией средневекового Акко был порт, территорию которого американский археолог Альберт Лин недавно исследовал при помощи технологии LIDAR, позволяющей сканировать скрытые удаленные объекты, создавая их трехмерные модели. Так были обнаружены остатки крепости, вероятно, заложенной тамплиерами после Третьего крестового похода. В настоящий момент руины здания скрыты под автостоянкой.



По словам археологов, крепость была неприступным форпостом для неприятеля, пытавшегося атаковать город с моря. Там, где когда-то были стены и сторожевые башни, сегодня небольшая лагуна. Сканирование помогло также обнаружить сеть подземных туннелей, которые вели к укрепленной башне, где, вероятно, хранились ценности. Ученые предполагают, что здесь тамплиеры могли прятать сокровища во время осады крепости.





Один из ранее обнаруженных подземных туннелей



В конце XIII века мамлюки все-таки взяли Акко, вырезали большую часть христианского и еврейского населения города и разрушили ряд церквей и монастырей. Тем не менее на фоне других городов крестоносцев, средневековый Акко сохранился достаточно хорошо.



Что касается Ордена тамплиеров, то его членов начал активно преследовать французский король Филипп IV Красивый, а папская булла «Vox in excelso» от 22 марта 1312 года фактически означала роспуск Ордена бедных рыцарей Христа.



Собственность тамплиеров была передана мальтийским рыцарям и представителям других орденов. Между тем, учитывая, что тамплиеры были крупнейшими кредиторами Европы, не исключено, что многие ценности, принадлежавшие Ордену, до сих пор хранятся в их бывших крепостях или подземных схронах. Археологи не исключают такой возможности и планируют организовать в Акко более масштабные раскопки.