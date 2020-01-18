 
 
Январь 18th, 2020

В Австралии погибли сотни тысяч рыб из-за пожаров



В Новом Южном Уэльсе сотни тысяч рыб погибли после того, как дожди смыли в реки пепел от лесных пожаров. Об этом сообщает The Guardian.

Указано, что местные рыбаки сравнили реку Маклей со «смесью жидкого пирога», от которого воняло гнилой растительностью и мертвой рыбой. Они также подчеркнули, что раньше не видели такого масштабного мора рыбы.

Попадание в реки пепла сгоревших растений и грязи привело к снижению уровня кислорода в воде. Подобная ситуация сложилась во всех реках восточного побережья Австралии, где продолжались пожары.

Как отмечает издание, влияние гибели рыбы может ощущаться в течение следующих десятилетий, поскольку рыбы-долгожители, такие как австралийский окунь, сильно пострадали.

Местные жители, чтобы насытить реку кислородом, поместили в нее насос, а также заливали чистую воду с помощью шлангов.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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