Январь 18th, 2020

В Антарктиде нашли следы доисторического медведя

Следы доисторического медведя нашли в Антарктиде. Группа исследователей из Австралии, недалеко от базы Амундсен-Скотт на открытом грунте обнаружила окаменелые останки, которые идентифицированы, как вероятно детали доисторического медведя, который мог жить в Антарктиде около 100 000 лет назад. Как пишет Explouer, группа ученых из национального музея динозавров в Австралии давно проводит исследование побережья Антарктиды в поисках палеонтологических открытий, но данное открытие их ошеломило. Останки похожи на гигантского короткомордого медведя.

До недавнего момент считалось, что медведей никогда не было в Антарктиде. Но теперь возможно новое открытие полностью опровергнет это представление. Пока же останки доисторического медведя отправлены на континент для дальнейших исследований. По мнению ученых, медведи могли заселить ледовый материк через Южную Америку. И хотя реальных подтверждений этой возможности пока нет, новое открытие обнадеживает сторонников этой гипотезы.

Гигантский короткомордый медведь был одним из самых крупных хищных млекопитающих, которые обитали на Земле в эпоху оледенения. В размерах с ним соперничают некоторые более ранние плотоядные гигантские млекопитающие, такие как эндрюсарх, саркастодон и мегистотерий.

Исходя из находок скелетов, высота в холке составляла от 1,5 до 2 м, но иногда могла достигать 3 метров, а выпрямившись короткомордый медведь достигал величины 3,5—4,5 м. По расчётам учёных, самцы весили в среднем 600 кг, а самые крупные из них могли достигать веса свыше 1400 кг