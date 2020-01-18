Успешно завершена серия испытаний модернизированной системы «Железный купол»

12.01.20 директорат «Хома» («Минhелет Хома», отвечает за вопросы ПРО) в составе МАФАТ (Управление НИОКР МО и АОИ) официально сообщил, что система «Железный купол» (ЖК) прошла модернизацию и в январе 2020 г. завершила серию комплексных испытаний («Нисуй Маарехет») этого модернизированного варианта. Испытания проводились на полигоне на юге Израиля, возглавляла испытание компания «Рафаэль», главный подрядчик в разработке ЖК.

В рамках испытаний проверялись различные сценарии, имитирующие угрозы, с которыми ЖК может столкнуться в будущем. В ходе испытаний достигнут 100% успех – ЖК успешно перехватил все мишени, запущенные в сторону защищённых (по сценарию испытаний) районов. Вскоре новый вариант ЖК будет передан ВВС и уровень защищённости Израиля значительно более возрастёт.

Кстати, испытания проводятся ровно через 10 лет после первых комплексных испытаний ЖК, завершившихся 06.01.10, и предшествующих официальному принятию ЖК на вооружение год спустя. На сегодняшний день ЖК выполнил многие десятки перехватов в рамках испытаний и более 2,400 успешных оперативных перехватов, средняя результативность комплекса составила 85%.

Что именно было модернизировано в новой версии ЖК – не сообщается. Сайт ynet предположил, что новый вариант будет иметь улучшенные способности по противостоянию массированным залпам.