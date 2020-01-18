Январь 18th, 2020

У России тяжелые потери в Сирии, погибло несколько офицеров

​Ближневосточные информационные агентства сообщают о тяжелых потерях российских военных в Сирии. Стало известно, что накануне в населенном пункте Катра на юго-востоке Идлиба погибло сразу 6 российских военных, среди которых 4 офицера.

Информационные агентства Ближнего Востока сообщают о тяжелых потерях российской армии в Сирии, где погибли сразу 6 российских солдат, в том числе 4 офицера. Потери зафиксированы на юго-востоке Идлиба.

Пишет «Диалог.UA»

Видео с информационным сообщением на своей странице в социальной сети Twitter сообщил известный российский блогер и эксперт Эль Мюрид. Согласно опубликованным данным, кроме 6 погибших солдат, есть также раненые. Среди них российский журналист.