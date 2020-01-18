Сожгли мосты: принц Гарри и Меган Маркл уволили личный персонал в Англии

После рождественских каникул 35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл с семимесячным сыном Арчи не вернулись в свой дом Фрогмор-коттедж в окрестностях Виндзорского замка. Сын герцога и герцогини Сассекских, по данным СМИ, остался в Канаде, а его родители стали жить на две страны, перемещаясь из Канады в Англию и обратно. Супруги выразили желание отказаться от королевских привилегий и официальных обязанностей. Теперь королеве Елизавете II и ее семье предстоит решить целый ряд вопросов, касающихся «Мегзита«. Пресса каждый день делится подробностями этого процесса и своими догадками. К примеру, появилась информация, что персонал резиденции Фрогмор-коттедж освобожден от своих обязанностей.

Меган Маркл и принц Гарри

Повару и горничной, как пишет Daily Mail, было объявлено об увольнении. Некоторым сотрудникам подыскали другую работу в резиденции королевы. Сообщается, что персонал готов вернуться к прежним обязанностям, если герцог и герцогиня Сассекские сохранят свою загородную резиденцию. Вопрос сохранения сейчас на стадии обсуждения.

Королева предложила Меган и Гарри переехать во Фрогмор-коттедж до рождения их сына Арчи. Некоторые СМИ предполагали, что переезд герцогов Сассекских из Кенсингтонского дворца произошел из-за конфликта с другими членами семьи.

Фрогмор-коттедж

Ремонт загородного дома в окрестностях Виндзорского замка обошелся британским налогоплательщикам в 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Большая часть ремонтных работ была завершена за месяц до рождения Арчи. Некоторые расходы Меган и Гарри покрыли в частном порядке, но основная часть денег была взята из Суверенного гранта королевы Елизаветы II.

Меган Маркл и принц Гарри