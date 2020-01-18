Январь 18th, 2020

Шарлиз Терон вспомнила свое самое худшее свидание

Голливудская актриса, номинантка на «Оскар-2020″ Шарлиз Терон, которая недавно рассказала, что в детстве ее жестокая наказывала мать, на днях посетила шоу любимого ведущего Джимми Киммела.

В разговоре с Киммелом 44-летняя звезда призналась, что является фанаткой шоу «Холостяк» и вспомнила свое самое худшее свидание, которое было более 20 лет назад, и которое она запомнила на всю жизнь.

Так, по словам Шарлиз, все начиналось очень хорошо — человек, который ей очень нравился, угостил ее ужином и повез домой.

«Он остановился возле моего дома, и у входа мы начали целоваться. Мне все нравилось, он в этом профи. Однако во время поцелуя он внезапно отстранился и прошептал: «Поиграй с моим носом», — вспомнила актриса.

После чего Терон не выдержала и начала смеяться не сдерживая слез, а ведущий спросил, не шутит ли она.

«Я клянусь своей жизнью, он сказал именно так. Я никогда это не забуду. И, как не странно, через несколько лет мне на жизненном пути попался еще один такой любимец носов. А этот парень действительно кайфовал от поцелуев в нос. После его просьбы я не сдержалась и захихикала. Но поскольку я не хотела его обидеть, то чмокнула в нос. Тогда он сказал, что у нас ничего не получится», — заметила звезда.