Январь 18th, 2020

Рианна бросила саудовского миллиардера Хассана Джамиля

Рианна и Хассан Джамиль

31-летняя Рианна и саудовский миллиардер Хассан Джамил больше не вместе, сообщили СМИ. Об их отношениях пресса писала почти три года, а последнее время все чаще появлялись сообщения о планах певицы выйти замуж и желании родить ребенка. Однако новость о расставании пары опередила все другие возможные вести.

О романе поп-звезды и успешной бизнесвумен с саудовским олигархом заговорили в 2017 году. Хассан является вице-президентом компании Abdul Latif Jameel, которая имеет права на продажу автомобилей Toyota в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока, но это лишь одно из направлений крупного бизнеса. Хассана называли наследником состояния в 2,2 миллиарда долларов. Его семья занимает 12 место в списке самых богатых арабских семей.

Рианна и Хассан Джамиль

В разговорах с прессой Рианна предпочитала умалчивать подробности своей личной жизни, но подтверждала, что влюблена.

Она счастлива так, как давно не была счастлива,

— говорили о ее романе инсайдеры.

Пресса писала, что в 2012 году Хассан женился на тунисском искусствоведе Лине Лазаар, а в 2017 году они расстались (точные данные о разводе не известны). До романа с Рианной Хассан Джамиль встречался с супермоделью Наоми Кэмпбелл.