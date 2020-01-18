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Появились первые линзы с дополненной реальностью (видео)

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Стартап Mojo Vision представил первые линзы с дополненной реальностью. Инженеры отмечают, что их устройство позволит сгладить переход от громоздких гарнитур до контактных линз.В новых линзах использовали сразу несколько новых технологий. Самым важным компонентом является AR-дисплей, который проецирует изображение на сетчатку пользователя. Дисплей размером с песчинку встроен в плавные контуры хрусталика человека.

Панель обладает плотностью 14 тыс. пикселей на дюйм, что является рекордным значением. Для сравнения, у экрана Apple iPhone 11 этот показатель равен 323. Интегрированные в устройство радиодатчик, сенсоры изображения и движения помогают накладывать и стабилизировать картинку.

На панель устройства могут выводиться те же элементы дополненной реальности, которые есть в окружающей среде. Среди них — указатели движения, уведомления и новости. Специально для людей с близорукостью линза может повысить резкость, приблизить объект или помочь с видимостью в темноте.

Прототип устройства представили на выставке CES 2020. Журналисты могли взглянуть в линзу, но ее пока не разрешили надевать. Вероятнее всего, пока линзы разработаны не до конца — демонстрационная версия обладала зеленым монохромным экраном, который был подключен к внешнему аккумулятору и процессору.

Category: Видео, Наука, Новости ﻿
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