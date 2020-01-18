Январь 18th, 2020

Поиск в Google станет умнее





При поиске какой-нибудь информации или ответа на вопросы поисковая система Google Search является одним из наиболее широко используемых инструментов в мире. Именно поэтому компания постоянно развивается и готовит очередное улучшения своего сервиса. В этот раз Google объявила, что ее поисковая система будет понимать обычные вопросы. Для этого будет внедрена новая технология машинного обучения, способная связывать слова.



Технология Google, которая вскоре будет применяться для продвинутого поиска, тестировалась уже год. Анализируя слова, которое встречается в запросе до и после, этот механизм будет пытаться удостовериться, что он понимает весь смысл вопроса, стремится связать слова в логическую цепочку и далее предлагать ответы на его основе.