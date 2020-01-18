Январь 18th, 2020

Оман пострадал от внезапных наводнений

На Джабаль-Шамсе, самой высокой горе на Аравийском полуострове, которая находится в северо-восточной части Омана, температура упала до −2 °C. В Маскате, столице Омана, и окрестностях сильные ветры и дожди вызвали хаос, некоторые жители покинули свои дома в низменных районах. Многие дороги оказались под водой.



Государственное телевидение сообщило, что районах вади были сметены десятки автомобилей и нанесен ущерб имуществу. Все обошлось без смертельных случаев, но в больницы Маската были госпитализированы с различными травмами 200 человек. Большинство пострадавших — рабочие.



Метеорологическая служба сообщила, что в ближайшие два дня по всей стране снова ожидается дождь. Власти призвали автомобилистов не выезжать из дома без крайней необходимости.







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