Январь 18th, 2020

На России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

На РФ зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки жевания никотиновых изделий у россиян. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Е. Брюн, передает РИА Новости.





Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости



«Это [вспышка потребления никотиносодержащих конфет] вызвало очень много проблем, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово», — сказал нарколог. Он не уточнил ни имя, ни возраст ушедшего в путинский рай.



* Снюс — один из видов некурительного бездымного табака, его главным компонентом является никотин, содержание которого в одной порции снюса примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете. Длительное потребление некурительного бездымного табака приводит к возникновению рака десен, ротовой полости, глотки, гортани и пищевода. Некурительный табак может также способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и возникновению инсультов в связи с ростом кровяного давления, сужением кровеносных сосудов и нарушением сердечного ритма.