Январь 18th, 2020

Коренной народ Крыма просит установить 26 февраля Днем крымского сопротивления русской оккупации





Группа народных депутатов обратилась к Зеленскому относительно установления 26 февраля Дня крымского сопротивления российской оккупации.



Об этом народный депутат от фракции «ЕС» Ахтем Чийгоз сообщил в Facebook.



«Разом з Rustem Umerov та іншими народними депутатами звернулися до Президента щодо офіційного проголошення і відзначення на державному рівні Дня кримського спротиву російській окупації.», — написал Чийгоз.



По его словам, 26 лютого 2014 року — це важливий день в історії України та Криму.



«Саме дії кримських татар та інших громадян України, що виступили проти незаконної окупації і зараз продовжують боротьбу проти агресора, стали підставою для жорстоких репресій, терору з боку російського окупаційного режиму. Належне відзначення цього дня важливе для всіх громадян України — як на материковій її частині, так і в Криму.», — отметил парламентарий.











По его словам, на надлежащем уровне ототмечать этот день важно для всех граждан Украины, ведь это — поддержка внимания международного сообщества к незаконной оккупации и консолидация украинского общества в борьбе за освобождение Крыма.



Как известно, 26 февраля 2014, накануне захвата российскими военными административных зданий Крыма, перед Верховной Радой АРК состоялся масштабный митинг сторонников территориальной целостности Украины.