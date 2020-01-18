Коломойский подал 285 новых исков против «ПриватБанка» — он хочет 240 миллиардов

Связанные с олигархом Игорем Коломойским структуры за декабрь и начало января подали в целом 285 исков против «ПриватБанка», сообщают СМИ со ссылкой на данные судебного реестра.

Юристы «ПриватБанка» также подтвердили эту информацию изданию.

В частности, с «ПриватБанком» судятся связанные с Коломойским заемщики (220 исков), которые хотят отменить договоры поручительства и кредитные соглашения. Общая сумма долга связанных с олигархом лиц составляет порядка 240 млрд грн.

Также 45 исков подали бывшие миноритарные акционеры «Привата», которые оспаривают процедуру национализации bail-in — принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка.

Еще 20 исков поданы против нынешнего руководства «ПриватБанка».