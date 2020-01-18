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Коломойский подал 285 новых исков против «ПриватБанка» — он хочет 240 миллиардов

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Связанные с олигархом Игорем Коломойским структуры за декабрь и начало января подали в целом 285 исков против «ПриватБанка», сообщают СМИ со ссылкой на данные судебного реестра.

Юристы «ПриватБанка» также подтвердили эту информацию изданию.

В частности, с «ПриватБанком» судятся связанные с Коломойским заемщики (220 исков), которые хотят отменить договоры поручительства и кредитные соглашения. Общая сумма долга связанных с олигархом лиц составляет порядка 240 млрд грн.

Также 45 исков подали бывшие миноритарные акционеры «Привата», которые оспаривают процедуру национализации bail-in — принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка.

Еще 20 исков поданы против нынешнего руководства «ПриватБанка».

Источник: Новое время

Tags: , , | Category: Новости, Украина ﻿
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1 comment to Коломойский подал 285 новых исков против «ПриватБанка» — он хочет 240 миллиардов

  • Анатолий
    01/18/2020 at 15:33

    Эту ненасытную жидовскую тварь уже давно надо было пристрелить.чтобы не воняло.

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