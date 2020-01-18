Январь 18th, 2020

Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

На сайте киносмотра в Венеции появилась информация о том, что жюри основного конкурса 2020 возглавит голливудская актриса Кейт Бланшетт.

О конкурсной и внеконкурсной программах пока ничего неизвестно, так как до старта фестиваля больше полугода. Также пока не обнародованы имена остальных членов жюри. Известно лишь, что 77-й Венецианский кинофорум пройдет со 2 по 12 сентября.

Отметим, что в позапрошлом 2018 году Бланшетт председательствовала в жюри не менее престижного кинофестиваля в Каннах.