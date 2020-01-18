 
 
Январь 18th, 2020

Хью Грант и Мэттью Макконахи сосватали своих родителей (маме — 88, папе — 91!)

Хью Грант и Мэттью Макконахи, недавно вместе снявшиеся в фильме «Джентльмены» (The Gentlemen), к выходу ленты в прокат решили устроить личную жизнь своих родителей. В одном из интервью, которое актеры дали в поддержку фильма, они рассказали, что уговорили 91-летнего Джеймса Гранта и 88-летнюю Кей Макконахи поужинать вдвоем.

На следующей неделе они должны встретиться, и мы не увидим их, вероятнее всего, до конца вечера,— начал Мэттью Макконахи.

 

Мэттью Макконахи и Хью Грант

Мэттью Макконахи и Хью Грант

 

Мы их все-таки подставили, теперь будет жарко. Я мог бы заняться сватовством среди тех, кому за 85,— пошутил Хью Грант.

 

Хью Грант

Хью Грант

 

По словам Макконахи, его мама всегда хотела стать кинозвездой. А когда прославился ее сын, Кей Макконахи охотно общалась с журналистами о нем. Мэттью говорит, что никому в семье не удавалось обуздать ее энергичную натуру.

Мой брат говорил мне: «Дружище, ты приложил героические усилия, чтобы обуздать нашу мать. Я тоже пытался, и папа пытался, но ее невозможно изменить». И теперь я говорю ей: «Знаешь что, мама? Свобода действий! Дерзай!»,— сказал о маме Мэттью Макконахи.

Его родители дважды разводились и трижды женились друг на друге.

 

Мэттью Макконахи с мамой

Мэттью Макконахи с мамой

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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