Январь 18th, 2020

Хью Грант и Мэттью Макконахи сосватали своих родителей (маме — 88, папе — 91!)

Хью Грант и Мэттью Макконахи, недавно вместе снявшиеся в фильме «Джентльмены» (The Gentlemen), к выходу ленты в прокат решили устроить личную жизнь своих родителей. В одном из интервью, которое актеры дали в поддержку фильма, они рассказали, что уговорили 91-летнего Джеймса Гранта и 88-летнюю Кей Макконахи поужинать вдвоем.

На следующей неделе они должны встретиться, и мы не увидим их, вероятнее всего, до конца вечера, — начал Мэттью Макконахи.

Мэттью Макконахи и Хью Грант

Мы их все-таки подставили, теперь будет жарко. Я мог бы заняться сватовством среди тех, кому за 85, — пошутил Хью Грант.

Хью Грант

По словам Макконахи, его мама всегда хотела стать кинозвездой. А когда прославился ее сын, Кей Макконахи охотно общалась с журналистами о нем. Мэттью говорит, что никому в семье не удавалось обуздать ее энергичную натуру.

Мой брат говорил мне: «Дружище, ты приложил героические усилия, чтобы обуздать нашу мать. Я тоже пытался, и папа пытался, но ее невозможно изменить». И теперь я говорю ей: «Знаешь что, мама? Свобода действий! Дерзай!», — сказал о маме Мэттью Макконахи.

Его родители дважды разводились и трижды женились друг на друге.

Мэттью Макконахи с мамой