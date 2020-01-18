Фильм «Маяк» — удивительный хоррор года

Буквально только из кресла кинотеатра, поэтому, так сказать, впечатления по горячим следам. Если кратко, то это такой «Зеленый слоник» на минималках. То есть, это рассказ про попытки сосуществования двух мужчин — молодого и бывалого — в замкнутом пространстве со всеми вытекающими. Далее — подлинней.
Роберта Эггерса я полюбила всей душой после его дебютной «Ведьмы». Артхаус, выдающий себя за хоррор, несколько людей вдали от цивилизации, сталкивающиеся с чем-то мистическим — или просто едущие кукухой на почве оторванности от общества? «Маяк» построен по той же схеме, причём даже в деталях сюжета: со временем, герои, натерпевшиеся страху, реального или надуманного, начинают подозревать друг друга в злоумышлениях — со всеми вытекающими.
Если в «Ведьме» действие разворачивается на лесной заимке, окружённой безмолвным, и оттого ещё более недружелюбным лесом, то тут ещё одним полноправным действующим лицом становится остров с маяком, вокруг которого день и ночь бушует море. В «Ведьме» атмосферу мрачности Эггерс нагнетал с помощью обилия серого цвета, «Маяк» же и вовсе сделан чёрно-белым. Саспенс почти дебютант нагнетает вот прям не хуже Хичкока. Тут действительно происходит какая-то чертовщина или герои просто себя накручивают? И там, и там зрителю предоставлена возможность трактовать этот вопрос по своему усмотрению.
И, конечно же, как и «Ведьма», «Маяк» строится на блистательной актёрской игре.
Лично для меня именно здесь Паттинсон раскрылся как Большой Актёр. С катушек летит не хуже Феникса в «Джокере». Правда, ему полегче, здесь фигурирует не соло, а дуэт.
Уиллом Дефо — один из самых недооценённых актёров Голливуда. Тут он однозначно на «Оскар» сработал. Но, блин, даже не номинировали! Да и вообще фильм с номинациями прокатили, хотя тут явно и операторская работа, и работа художника-постановщика, и звуковика на пять с плюсом. Ну вот как они выбирают? Может, испугались слова «хоррор»?
Мне безумно понравилось. Но однозначно рекомендовать не могу. Во-первых, это стопроцентный артхаус, то есть, минимум действия, максимум нагнетания, в чём-то троллинг зрителя (Иногда банан — это просто банан. Или нет?) Во-вторых, не зря я упомянула «Зелёного слоника», эту концентрацию артхаусности в чистом виде: довольно много неприятных, даже тошнотворных моментов. Кстати, идёт он не везде, так что кинотеатр, если решитесь, придётся поискать.
P.S. Надыбала рецензию, озаглавленную так: «Фильм «Маяк» — это «Зелёный слоник» в духе Лавкрафта»:)))
http://www.spletnik.ru/blogs/pro_kino/176307_moy-otzyv-na-film-mayak
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