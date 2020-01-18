 
 
Январь 18th, 2020

Ева Лонгория позирует в облегающем платье

Известная американская актриса Ева Лонгория показала идеальную фигуру в облегающем платье. Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Знаменитая актриса обнародовала снимок, на котором позирует вместе с Эдвардом Джеймсом Олмосом и Эухенио Дербесом.

«Так горжусь тем, что помогли запустить LA Collab, чтобы продвигать больше латиноамериканцев перед и за камерой! И всегда приятно видеть эти две легенды!», — написала в посте с фото актриса.

Образ Лонгория выбрала весьма необычный. Классическое облегающее черное платье отличал необычный ассиметричный подол с небольшим разрезом спереди. Ключевой деталью наряда стали сапоги-чулки с леопардовым принтов и открытыми пальцами.

Известно, что обувь Лонгория выбрала из коллекции своей подруги Виктории Бекхэм.

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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