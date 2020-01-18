Январь 18th, 2020

Эксперты рассказали об опасности для здоровья человека проживания в однокомнатной квартире





Эксперты в области медицины и здоровья утверждают, что проживание в однокомнатных квартирах может нести опасность для организма человека. В частности, это выражается в развитии ряда заболеваний и проблемах с психикой.



По словам экспертов, однокомнатные квартиры в большинстве случаев не оборудованы сквозной вентиляцией, что служит причиной скопления в помещении углекислого газа и «душного» воздуха. Проживая в таких условиях люди в большей мере подвергаются развитию опасных для здоровья инфекционных заболеваний. К тому же риск передачи болезни от одного жильца малогабаритной квартиры к другому равен 95%.





Не менее опасно ограниченное пространство и для психического состояния человека. Так, нагромождение в однокомнатной квартире мебели и других вещей провоцирует у жильцов эффект нахождения «в клетке», что может стать причиной развития депрессивных состояний, повышенной нервозности, апатии и чувства безысходности.