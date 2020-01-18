Январь 18th, 2020

Американский скоростной многоцелевой вертолет начал полеты

SB>1 Lockheed Martin

Перспективный многоцелевой скоростной вертолет SB>1 Defiant, разрабатываемый консорциумом компаний Sikorsky и Boeing, 13 января 2020 года совершил первый полет на скорости более 100 узлов (185 километров в час). Видео этих испытаний на своей странице в YouTube опубликовал Boeing.

Скоростные вертолеты представляют интерес для многих стран мира, поскольку они способны выполнять вертикальные взлет и посадку на относительно небольшие площадки, но при этом выполнять полеты на скорости, значительно большей скорости полета обычных современных вертолетов.

Разработка SB>1 ведется с 2015 года. В перспективном вертолете использованы наработки, полученные во время разработки и испытаний демонстраторов скоростных вертолетов X-2 и S-97 Raider.

Масса скоростного вертолета составляет 13,6 тонны. Он может развивать скорость до 250 узлов и перевозить 12 человек десанта. Машина построена по соосной схеме с хвостовым толкающим винтом.

Во время нового этапа испытаний вертолет SB>1 не только разогнался быстрее 100 узлов (это одна из важнейших отметок при испытании новых скоростных винтокрылых машин), но выполнил серию поворотов с креном 30 градусов. Испытания признаны успешными.