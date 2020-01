Январь 18th, 2020 100 лет отношениям Форда и евреев — от антисемитизма к сионизму Генри Форд II (в центре, смотрит в камеру) осматривает одну из своих моделей на заводе «Форд» в Северном Израиле Генри Форд, основатель династии, был одним из самых страстных американских антисемитов XX века. Однако его внук стал известен как не менее страстный сионист. Посмотрим на коллекцию редких фотографий визита «Генри II» в Израиль.

Портрет Генри Форда. 1919 год. Библиотека Конгресса США В 1919 году Генри Форд купил небольшую местную газету, работающую в убыток. В ближайшие годы The Dearborn Independent («Независимый Дирборн») цитировал и склонял на все лады «Протоколы сионских мудрецов», обвиняя евреев в международном заговоре, войне, бедности, большевизме и даже в «еврейской джазово-дебильной музыке». Главные «хиты» опубликованных в газете антисемитских статей вскоре после этого были собраны и выпущены в виде четырехтомника «Международный еврей», который распространялся в дилерских центрах Ford по всей территории США, был переведен на немецкий язык и стал в Германии бестселлером. Интересно, что в американском издании не упоминается имя Форда, хотя оно фигурирует на немецкой обложке. Статья «Международный еврей: проблема мира» в газете Генри Форда «Независимый Дирборн». 22 мая 1920 года Обложка газеты Генри Форда «Независимый Дирборн» с заголовком статьи «Еврейский джаз – дебильная музыка – становится нашей национальной музыкой». 6 августа 1921 года Через полвека после того, как The Dearborn Independent закрыли вследствие множественных исков по поводу антисемитизма, Генри Форд II посетил Галилею. В сентябре 1945 года 28-летний Форд-младший, по прозвищу Hank the Deuce (Хэнк второй, в то же время Deuce одначает возглас «Черт!»), стал новым и очень динамичным президентом автомобильного гиганта. Антисемитизм старшего Форда легендарен. Причины сионизма его внука менее известны. Через три года Хэнк Дьюс поставил в Израиль крупную партию автозапчастей, чтобы смягчить автомобильный кризис молодого государства, возникший из-за санкций. Через год он подарил первому президенту Израиля специальную модель Ford Lincoln Cosmopolitan. Единственным другим владельцем этой модели был президент США Гарри Трумэн. В 1950 году взнос Хэнка Дьюса в 50 000 долларов сделал его главным жертвователем организации United Jewish Appeal («Объединенный еврейский призыв»). Во время Шестидневной войны в 1967 году он непринужденно послал своему другу, еврейскому бизнесмену Максу Фишеру теплую записку с чеком на 100 000 долларов для Чрезвычайного фонда Израиля. Затем он создал сборочный завод Ford в Израиле и отказывался уступать угрозам бойкота, несмотря на обширные и прибыльные интересы в арабском мире. Из ворот завода в Назарете начали выкатываться машины. «Никто не будет диктовать мне, что делать». Позже он уточнил: «Это было прагматичное деловое решение. Я не отрицаю, что на меня частично повлияло то, что компания страдает от претензий к ее антисемитизму далекого прошлого. Мы хотим это исправить. Но главное, что у нас возник дилер, который хочет открыть агентство по продаже нашей продукции – черт, пусть он это сделает!». Первый Ford Escort с шинами, аккумулятором и надписью «Сделано в Израиле» сошел с конвейера в Назарете весной 1968 года. В газетах писали о выпуске трех машин в день, с планами расширения до восьми. В октябре 1971 года завод торжественно отпраздновал выпуск 15-тысячного «Эскорта», а на следующий год начал сборку новой четырехдверной модели Escort 1300 – и Хэнк Дьюс приехал в гости. Коллекция фотографий этого посещения из архива семьи Прицкеров из коллекции Дана Хадани в Национальной библиотеке Израиля недавно впервые обнародована. Генри Форд II на заводе Ford в северном Израиле В 1970-х годах по мере роста экспорта в Африку в Назарете также собирались автомобили Ford Transit, грузовики и автобусы. В 1975 году на фоне сообщений, что Форд наконец уступит давлению бойкота, он сказал (это прозвучало вполне по-макиавеллиевски): «Мы будем продолжать вести бизнес в Израиле, но если при этом мы сможем вести бизнес в арабской стране, тем лучше. Таким образом мы можем вести бизнес с обеими сторонами. Я полагаю, что никто серьезно не желал бы, чтобы мы каким-то способом, похожим на бойкотирование, воздерживались от ведения бизнеса в арабских странах просто из-за наших отношений с Израилем». Как всегда в Израиле, обстоятельства визита Форда-внука оказались символичны. Израильским премьер-министром была «трудовая сионистка», рожденная в Российской империи и бывшая американская гражданка Голда Меир, а завод Ford в Назарете располагался недалеко от Хар-Мегиддо, Армагеддона, места Последней битвы, описанного в Книге Откровений. Дело в том, что около пятидесяти лет назад в статье «Независимого Дирборна», озаглавленной «Принесет ли еврейский сионизм Армагеддон?», осуждался «преобладающе доминирующий большевистский элемент» в современном сионистском движении и тот факт, что «еврейское правительство Палестины очень похоже на правительство России». Интересно, что хотя «Независимый Дирборн» был недвусмысленно антисемитским, в его статьях имело место своего рода извращенное уважение к сионизму – по крайней мере, к религиозной, мессианской его форме. При том, что газета яростно критиковала светский социалистический сионизм, каким в общем он и был в то время. Генри Форд старший однажды сказал: «Из всех глупостей, жертвой которых становится старшее поколение, самая большая – постоянная критика поколения младшего, которое не будет и не может быть таким, как мы, потому что мы и они – разные племена, произведенные из разных элементов в великом духе Времени». Билл Форд, нынешний исполнительный председатель Ford Motor Company и правнук Генри Форда, посетил Израиль в 2019 году, чтобы открыть новый исследовательский центр Ford в Тель-Авиве. Большинство фото в статье: февраль 1972 года. Архив фотографий семьи Прицкеров из коллекции Дана Хадани. 