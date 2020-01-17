Январь 17th, 2020

Яременко отозвали с должности

Верховная Рада отозвала депутата от «Слуги народа» Богдана Яременко, который в октябре 2019 стал участником секс скандала, с должности главы комитета по вопросам внешней политики.

«Регламентный комитет принял решение рекомендовать ВР … отозвать Яременко с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества согласно поданному им заявлению», — заявил председатель комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Кальченко.

Регламентный комитет также рекомендовал выбрать «слугу народа» Александра Мережко председателем комитета по вопросам внешней политики, освободив его от исполнения обязанностей члена комитета по вопросам правовой политики.

За отзыв Яременко проголосовали 317 народных депутата.

Мережко (1971 года рождения) прошел в Раду по списку «Слуги народа» (номер 85). Имеет высшее образование, является профессором кафедры права Киевского национального лингвистического университета.

Ранее Мережко возглавлял подкомитет по гражданскому и административного законодательства комитета по вопросам правовой политики.