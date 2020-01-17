Январь 17th, 2020

Все дела против Петра Порошенко заказаны Россией, — западные СМИ

Российская Федерация является заказчиком всех дел против пятого президента Украины Петра Порошенко. Такое мнение высказал Ник Кеннеди на страницах издания International Policy Digest.







По его мнению, Москва преследует Порошенко за его жесткую позицию по защите интересов Украины. Автор отмечает, что в отличие от Януковича Петро Порошенко противостоял агрессии РФ, что позволило сохранить страну от полного уничтожения.



Он отметил, что накануне саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году пятый президент Украины проделал большую и сложную работу по формированию мощной международной поддержки во главе с США и Евросоюзом.



«Под этим международным давлением Россия была вынуждена подписать первый документ Минских соглашений на основе мирного плана Порошенко. Минский процесс стал дипломатической победой украинского лидера, который вынудил Россию к миру через давление мирового сообщества и усиление санкций», — пишет Кеннеди.



Сейчас же, когда Порошенко покинул пост президента, РФ хочет отомстить ему за «фундаментальные достижения»: защиту национальных интересов, ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, введение безвизового режима с ЕС для украинцев, а особенно за курс Украины на полноценное членство в НАТО и ЕС, закрепленный в Конституции, и за возрождение армии по стандартам Альянса.



Для этого, считает автор, Москва использует фейковые расследования, которые сфабрикованы пророссийскими политиками режима Януковича. Так, Верховного главнокомандующего Петра Порошенко обвиняют в якобы незаконном приказе о контрнаступлении на Донбассе в июне 2014 года. Как известно, тогда украинская армия освободила две трети территорий, контролируемых пророссийскими группировками. Сам Петро Порошенко заявил, что если новое правительство считает преступлением против Украины освобождение ее территорий, то он готов отвечать за такое «преступление», передает DonPress.

oleg_leusenko