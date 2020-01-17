Январь 17th, 2020

В семье Дуэйна «Скалы» Джонсона случилось огромное горе

В семье американского актера Дуэйна «Скалы» Джонсона, который тайно женился на Гавайях, случилось горе. Звезда фильмов «Джуманджи: Зов джунглей» потерял отца.

На 75 году из жизни ушел профессиональный рестлер Рокки Джонсон. Стоит отметить, что у актера были очень близкие отношения с отцом. Но мужчина был достаточно строгим к будущей мировой звезде.

«Он годами пинал меня с одной стороны спортзала в другую… Я ненавидел это, когда был ребенком, но благодарен за это как мужчина. Мне повезло, что я смог сделать это», – ранее вспоминал Дуэйн о строгом воспитании отца.

Голливудский актер пока никак не прокомментировал смерть близкого человека. Также пока не сообщается причина кончины профессионального рестрела.