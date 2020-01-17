В Перу при помощи лазеров нашли город древней цивилизации инков

Археологи исследовали древнее поселение на вершине горы в перуанских Андах, которое предшествовало знаменитому городу инков Мачу-Пикчу.
Поселение находится в археологической зоне, известной как Ват’а, что в переводе с местного языка коренных народов означает «остров», на высоте около 13 000 футов (4 км). Это примерно на 5000 футов выше, чем Мачу-Пикчу, венец цивилизации инков.
«Здесь уже почти нет деревьев и растительности, вокруг — величественные горы, и отсюда открывается прекрасный вид на окрестные долины», — рассказали ученые.
Исследователь National Geographic Альберт Лин — вместе с археологами Аданом Чокке Арсе и Томасом Харди — использовал революционную технологию, известную как LiDAR, чтобы раскрыть всю протяженность этого города, который был заселен инками и представителями племен, которые часто упоминаются как «пре-инки».
Эта технология использует приборы, установленные на самолете, которые излучают импульсы лазерного излучения с частотой сотни тысяч раз в секунду, что позволяет создавать подробные 3D-карты, которые раскрывают рельеф местности и любые древние искусственные объекты, которые обычно не видно сверху.
Город был исследован и ранее, с использованием традиционных археологических методов. Тогда ученые обнаружили следы могил, церемониальных площадей, жилых районов и большой окружающей стены.
Тем не менее, проведя исследование с помощью LiDAR археологи смогли выявить еще много невиданных ранее особенностей. Среди этих особенностей команда смогла идентифицировать характерную террасу инков, а также круговые структуры, связанные с пре-инками.
Исследователи говорят, что это место было, в некотором смысле, шаблоном для города Мачу-Пикчу, который был построен в середине 15 века.
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