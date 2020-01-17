Январь 17th, 2020

В Китае создали унитаз, с управлением через смартфон





Он подключается к Wi-Fi и управляется через смартфон.

Китайская компания Xiaomi представила новый «умный» унитаз.



Новое устройство с привычным западному пользователю дизайном изготовлено из керамики и снабжено подогревом всего сидения.



Кроме того, в нем есть функция самоочистки водой и паром, а также биде. Напор воды в сливе и биде можно регулировать.



«Умный» унитаз подключается к Wi-Fi и управляется с помощью смартфона, а через Mi Home способен синхронизироваться с другими устройствами Xiaomi.



Купить его пока что можно на краудфандинговой площадке Xiaomi YouPin за примерно 10 тыс грн.