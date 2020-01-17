В Китае создали унитаз, с управлением через смартфон

Он подключается к Wi-Fi и управляется через смартфон.
Китайская компания Xiaomi представила новый «умный» унитаз.
Новое устройство с привычным западному пользователю дизайном изготовлено из керамики и снабжено подогревом всего сидения.
Кроме того, в нем есть функция самоочистки водой и паром, а также биде. Напор воды в сливе и биде можно регулировать.
«Умный» унитаз подключается к Wi-Fi и управляется с помощью смартфона, а через Mi Home способен синхронизироваться с другими устройствами Xiaomi.
Купить его пока что можно на краудфандинговой площадке Xiaomi YouPin за примерно 10 тыс грн.
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