 
 
Январь 17th, 2020

В Китае создали унитаз, с управлением через смартфон



Он подключается к Wi-Fi и управляется через смартфон.
Китайская компания Xiaomi представила новый «умный» унитаз.

Новое устройство с привычным западному пользователю дизайном изготовлено из керамики и снабжено подогревом всего сидения.

Кроме того, в нем есть функция самоочистки водой и паром, а также биде. Напор воды в сливе и биде можно регулировать.

«Умный» унитаз подключается к Wi-Fi и управляется с помощью смартфона, а через Mi Home способен синхронизироваться с другими устройствами Xiaomi.

Купить его пока что можно на краудфандинговой площадке Xiaomi YouPin за примерно 10 тыс грн.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>