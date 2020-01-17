Январь 17th, 2020 Умер профессор Оксфордского университета Кристофер Толкин, сын автора «Властелина колец» 16 января на 96-м году жизни скончался английский писатель и лингвист, профессор Оксфордского университета, третий и младший сын английского писателя Дж.Р.Р. Толкина Кристофер Джон Руэл Толкин. Он наиболее известен доработанными по черновикам отца произведениями о вымышленном мире Средиземья. Кристофер Толкин родился 21 ноября 1924 года в Англии, в городе Лидсе. Окончил школу в Оксфорде, а затем католическую Oratory School. Во время Второй мировой войны был пилотом в Королевских военно-воздушных силах Великобритании, после чего изучал лингвистику и английскую литературу в Тринити-колледже Оксфорда. Впоследствии Кристофер Толкин стал преподавателем английского языка в Оксфордском университете, где проработал с 1964 по 1975 годы.







После смерти отца Кристофер, при участии Гая Габриэля Кея, доработал и опубликовал его незаконченную книгу «Сильмариллион». В 1983—1996 гг. он опубликовал 12-томную серию «История Средиземья», состоящую из черновиков Джона и комментариев Кристофера. На основе одного из таких черновиков в 2007 году он дописал до объёма повести отрывок «Дети Хурина». В июне 2017 года издательством HarperCollins была опубликована его книга «Берен и Лютиэн», а в августе 2018 года в том же издательстве под его редакцией вышел роман «Падение Гондолина». 5 мая 2009 года была опубликована книга «Легенда о Сигурде и Гудрун», не относящаяся к циклу произведений о вымышленном мире Средиземья.



До 2017 года Кристофер возглавлял организацию Tolkien Estate («Наследие Толкина»), обладающую правами на все произведения Джона Толкина — кроме прав на адаптацию «Хоббита» и «Властелина Колец», которые принадлежат Tolkien Enterprises Сола Зэнца. Соперничество между этими двумя организациями часто омрачает наследие Толкина: так, Кристофер Толкин через суд пытался помешать съёмкам фильмов по этим книгам, настаивая на необходимости выплаты его семье 160 млн долларов. Разногласия относительно фильмов стали одной из причин разрыва Кристофера с его сыном Саймоном, который сотрудничал со съёмочной группой. По словам Питера Джексона, Саймон признался ему, что не разговаривал с отцом уже много лет.



Кристофер Толкин выразил негативное мнение о двух сериях фильмов о Средиземье: «Книгу выхолостили, превратив её в боевик для молодёжи от 15 до 25 лет, — говорит Толкин о „Властелине колец“. — Похоже, „Хоббит“ будет таким же». Девушка чихнула и из носа вылетело кольцо, потерянное 12 лет назад

Девушка чихнула и из носа вылетело кольцо, потерянное 12 лет назад Сын австралийского мультимиллионера показал, как тратит деньги отца

Сын австралийского мультимиллионера показал, как тратит деньги отца В Шри-Ланке работает приют для слонов

В Шри-Ланке работает приют для слонов Умер американец, проживший 39 лет в КНДР



