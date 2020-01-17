Ученые точно определили, что убило всех динозавров 66 миллионов лет назад

«Вулканы могут привести к массовому вымиранию, потому что они выделяют много газов, таких как SO2 и CO2, которые могут изменить климат и окислить мир. Но последние работы были сосредоточены на времени извержения лавы, а не на выбросе газа». — Халл, ведущий автор нового исследования

Для установления точного выброса вулканического газа, группа исследователей сравнила глобальное изменение температуры и наличие изотопов углерода из морских окаменелостей с моделями климатического эффекта, который образуется в результате мощного выброса углекислого газа в атмосферу. В результате ученые пришли к выводу, что большая часть углекислого газа попала в атмосферу задолго до удара метеорита. Соответственно, метеоритный удар был единственной причиной смерти динозавров.

Вулканическая активность в конце мелового периода привела к постепенному глобальному потеплению, когда температура на Земле в среднем выросла на два градуса Цельсия. Однако, считают ученые, это не привело к массовому вымиранию – рядо видов просто переселился к северному или южному полюсу для сохранения привычных условий жизни.

При этом потепление позволило быстро восстановить жизнь на Земле после падения астероида, считают ученые.