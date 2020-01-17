Январь 17th, 2020

Ученые обнаружили неожиданную опасность сигарет





Ученые рассказали, что те люди, которые курят, а особенно любители вэйпов чаще всего имеют проблемы со сном. Исследование института здоровья Сан-Ди его подтвердили неутешительный вывод.





У курильщиков проблемы со сном

При этом стоит отметить, сам по себе никотин не вредит организму, он его даже вырабатывает. А приучая организм к получению его из вне, человек становится курильщиком или вэйпером. А особенно вредны при курении смолы и другие химические добавки, которые находятся в сигарете или в жидкости для запаривания. Именно они вредят организму и раздражают нервную систему.



Как выяснилось, чтобы заснуть, курильщики чаще других категорий люде обращаться за помощью к снотворным средствам. А среди категории курильщиков именно вэйперы держат пальму первенства. При это, даже нерегулярное курение вэйпа, может негативно сказаться на качестве сна курившего.



Напомним, в смесях для вейпа был найден неожиданный элемент. Вэйперов в более 20 американских штатов охватила странная болезнь, причину которой медики до сих полностью не могут объяснить. В связи с этим там намереваются полностью запретить курение вэйпа. Хотя в составе жидкости для парильного аппарата ученые ничего «криминального» не нашли. Специалисты не поверили, что всему виной известный витамин, который добавили в жидкость. Также 215 случаях заболевания выяснилось, что жидкость вэйперы покупали на черном рынке, в смесях содержались каннабиноиды.



Ранее на портале Hyser писали, что сумка не спасла: в Киеве мужчина обгорел после того, как взорвалась его электронная сигарета. В сумке у мужчины по неизвестным причинам взорвалась электронная сигарета. В итоге у пострадавшего ожог рук. Это хорошо, что взрыв не произошел во время курения, иначе последствия были бы более серьезными. В результате инцидента мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом — ожоги обеих конечностей. По поводу произошедшего в полиции составили соотвествующие документы.