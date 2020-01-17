Январь 17th, 2020

Ученые научились определять преступников благодаря анализу мозговых волн





Метод тестирования выявляет и интерпретирует поведение электрической мозговой волны, известной как P300.

Ученые из Университета Кентербери в Новой Зеландии научились определять преступников благодаря анализу мозговых волн. Уже в наступившем году планируется запуск пилотной программы проверки на реальных подозреваемых.





Группа, возглавляемая директором по клиническим правовым исследованиям профессором Робином Палмером, в течение последних трех лет работает над попыткой проверки технологии судебно-медицинского анализа мозговых волн. Этот метод работает на основе электроэнцефалограммы для обнаружения признаков, которые указывают, есть ли у человека определенные знания, содержащиеся в его главном органе центральной нервной системы. Полученные знания могут свидетельствовать о том, что испытуемый был вовлечен в преступное поведение.



«Наши первоначальные ожидания относительно точности и надежности технологии были подтверждены, и мы уверены в позитивном переходе к следующему этапу», — отметили ученые.



Что касается подробностей технологии, то метод тестирования выявляет и интерпретирует поведение электрической мозговой волны, известной как P300. Она производится, как только мозг обнаруживает данные, которые представляют значительный интерес, например, в уголовном расследовании, где есть уникальная информация и детали, которые знает преступник или сильно скомпрометированный человек.



В эксперименте принимали участие 30 студентов-добровольцев и 15 заключенных. В 2020 году при поддержке полиции Новой Зеландии проектная группа надеется осуществить пилотную программу и проверить реальных подозреваемых, что позволит ускорить процесс расследования и снизить риск судебной ошибки.