Тайна возникновения жизни на Земле окончательно раскрыта учеными — по их мнению теперь все элементы первых образцов жизни получили объяснение и их происхождение в целом ясно. Ученые Европейской южной обсерватории раскрыли тайну появления на Земле фосфора — элемента, сыгравшего ключевую роль в возникновении жизни. Специалисты считают, что он попал на планету в составе молекул монооксида фосфора, находящихся на кометах. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи изучили звездообразующую область AFGL 5142 с помощью радиотелескопа ALMA (Atacama Large Millimeter Array). Анализ спектра радиоизлучения позволил определить, какие молекулы присутствуют в регионе. Оказалось, что вокруг новых звезд присутствуют молекулы монооксида фосфора. Они образуются внутри прорех в облаках межзвездной пыли, на которых воздействуют потоки газа.

Монооксид фосфора был также найден в комете 67P/Чурюмова-Герасименко, вращающейся вокруг Юпитера. Это объясняет, как фосфор мог попасть на Землю. После того, как «стенки» прорех в облаках окончательно разрушаются, молекулы попадают в частицы пыли, которые затем объединяются в кометы.

Фосфор необходим для формирования молекул ДНК и белков. Он также участвует в формировании клеточных стенок и накапливании энергии клетками.