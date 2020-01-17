США в ОБСЕ назвали условие для выборов в оккупированном Донбассе

Местные выборы во временно оккупированном Донбассе могут быть проведены только после вывода с территории российских вооруженных формирований. Об этом заявил глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщает пресс-служба миссии.

«Свободные и справедливые выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасных условиях, когда российские силы и незаконные вооруженные формирования будут выведены с территории Украины», — подчеркнул Гилмор.

По его словам, наблюдатели ОБСЕ фиксируют «неограниченный поток железнодорожных вагонов, грузовиков и военной техники, которые ежедневно перемещаются из России на восток Украины».

«Этот неконтролируемый поток персонала и техники является прямым вызовом усилиям по подготовке к свободным и справедливым местным выборам на Донбассе», — подчеркнул Гилмор.

Он также от имени США призвал страну-агрессора Россию «дать указание своим доверенным лицам прекратить преследование специальной мониторинговой миссии, как того требуют обязательства Москвы по минским соглашениям».