Январь 17th, 2020

Синди Кроуфорд сделала несколько эротичных фото

Экс-главный редактор французского Vogue Карин Ройтфельд представила ежегодный календарь, в котором снялись супермодели Синди Кроуфорд, Ирина Шейк, Кэндис Свейнпол, Даутцен Крез и другие.

В этот раз он был посвящен знакам зодиака.

Так, 53-летняя Синди Кроуфорд снялась в образе Рыб. Звезда, которая в последнее время редко принимает участие в подобных фотопроектах, позировала под водой в белом открытом платье.

«Рыбы не гонятся за деньгами. Финансовое благополучие становится результатом их стремления к совершенству. Это самый творческий знак. На него влияет Нептун, планета грез и мечтаний», — рассказала Кроуфорд.

А 34-летняя модель Ирина Шейк предстала в образе Козерога. Шейк отметила, что Козероги «организованы, честолюбивы и упрямы».