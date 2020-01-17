Январь 17th, 2020

Синди Кроуфорд и другие топ-модели снялись под водой

Легенда мировой индустрии моды Синди Кроуфорд, всемирно известная супермодель Ирина Шейк, а также другие популярные манекенщицы приняли участие в съемках благотворительного календаря CR на 2020 год.

Календарь, главной темой которого стал гороскоп, был представлен бывшим главным редактором французского Vogue Карин Ройтфельд.

В съемках проекта, с помощью которого будут собраны средства в различные благотворительные фонды, приняли участие 12 моделей, в числе которых, кроме Шейк и Кроуфорд, бывшие ангелы Victoria’s Secret — Кэндис Свейнпол, Стелла Максвелл и Даутцен Крус. Каждая из героинь календаря примерила образ своего астрологического знака.

Так, Шейк позировала в образе Козерога, Крус воплотила образ Водолея, а Кроуфорд — Рыб. Автором календаря стала фотограф Брианна Капоцци.

Снимки, сделанные для календаря-гороскопа, украсят футболки бренда Redemption. Деньги от их продажи будут направлены в благотворительные организации, лично выбраны каждой моделью. Так, например, Синди Кроуфорд выбрала фонд Women’s Guild, который финансирует медицинские исследования, а Даутцен Крус — организацию Knot On My Planet, которая занимается защитой слонов.