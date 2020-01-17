Январь 17th, 2020

Швейцарские ученые научились делать золото из пластика





Швейцарские ученые создали новую форму золота, которая весит в 5-10 раз меньше, нежели обычный металл.

Для его создания учеными были использованы белковые волокна и полимерный латекс, после чего туда вставили тонкие диски из нанокристаллов золота.



Отмечается, что для начала учеными была разработана смесь и создана дисперсия, которая превращается в гель, с помощью соли. После этого они заменили спиртом воду и поместили спиртовой гель в камеру, в которой высокое давление смешало спирт с углекислым газом. В результате сформировался однородный аэрогель, который уплотнился под воздействием тепла до формы, которая была нужна исследователям, а также сохранил 18-кратную композицию (750 проба).



Данное золото обладает материальными свойствами пластика. По их словам, если его уронить, то звучать оно будет как пластик. Однако оно обладает и свойствами золота, ведь может быть отполировано, а также обработано в желаемую форму.



Более того, ученые даже могут регулировать твердость материала, меняя при этом состав золота.