Российские банки втрое нарастили запасы валюты

Российская банковская система завершила 2019 год с солидным запасом свободной валютной ликвидности, несмотря на сокращение экспортных поступлений и валютные интервенции Минфина, скупающего доллары и евро на бирже в рамках бюджетного правила.Согласно статистике ЦБ, на 1 декабря (последний доступный отчетный период) банки имели 16,5 млрд долларов виде «валютной подушки», размещенной на корсчетах и депозитах за рубежом.

За 12 месяцев ее размер вырос более чем втрое — на ноябрь-2018 это было всего 4,8 млрд долларов, сообщает в обзоре по сектору Райффайзенбанк.

Банкам удалось сохранить существенные долларовые резервы, даже несмотря на отток денег с клиентских счетов: за ноябрь юрлица забрали 2,9 млрд долларов, а физлица — 0,9 млрд.

«В секторе сохраняется значительный валютный дисбаланс», — констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: у банков 239 млрд долларов средств на счетах клиентов, при этом в валютные кредиты вложено только 132,2 млрд долларов, а валютные ценные бумаги — 43,1 млрд.

Избыток долларов банки выливают на денежный рынок и вкладывают в операции своп. «Это удерживает базисные спреды OIS-CCS на минимумах, а также поддерживает сильный курс рубля», — говорит Порывай.

По итогам 2019 года рубль стал второй лучшей валютой EM, прибавив к доллару 14% и пропустив вперед лишь украинскую гривну.

Баланс валютных доходов российской экономики тем временем резко ухудшился: поступления от экспорта нефти упали на 5,8% (до 111,6 млрд долларов за 11 месяцев), от экспорта газа — рухнули на 15% (до 37,7 млрд долларов), от продажи угля — на 4,5% (до 14,7 млрд долларов).

Профицит торгового баланса (разница между доходами от экспорта и расходами на импорт) сжался на 15,6%, до 161,1 млрд долларов.

Физические объемы поставок нефти и газа за рубеж почти не изменились, но резко просели цены — на 9% и 15% соотвественно. Экспорт сельхоз товаров рухнул на 26,8% в физическом объеме, что лишь частично было компенсировано повышением цен.