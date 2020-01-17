 
 
Январь 17th, 2020

Премьер-министр Украины Гончарук подал в отставку

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Украины Владимир Зеленскому с правом внести в парламент.

Об этом глава правительства сообщил в пятницу, 17 января, на странице в Facebook. Премьер отметил, что написал заявление, чтобы «убрать любые сомнения об уважении к президенту».

«Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», – заявил Гончарук.

Category: Новости, Украина ﻿
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