Январь 17th, 2020

Премьер-министр Украины Гончарук подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Украины Владимир Зеленскому с правом внести в парламент.

Об этом глава правительства сообщил в пятницу, 17 января, на странице в Facebook. Премьер отметил, что написал заявление, чтобы «убрать любые сомнения об уважении к президенту».

«Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», – заявил Гончарук.