Январь 17th, 2020

Пэрис Хилтон опять попытается выйти замуж

Пэрис Хилтон опять попытается выйти замуж, хотя до этого два раза были неудачными.

После расставания Пэрис Хилтон с Крисом Зилкой о личной жизни 38-летней светской звезды почти не было слышно. И вот спустя год после отмены помолвки с 34-летним актером Хилтон строит новые отношения — на этот раз со своим ровесником, бизнесменом Картером Реумом.

О новом романе бывшей наследницы крупнейшей сети отелей Hilton СМИ сообщили после одной из вечеринок, прошедших по случаю премии «Золотой глобус — 2020″. На афтепати Пэрис сопровождал новый спутник. По словам очевидцев, они не пытались скрывать от окружающих чувства друг к другу.

Пэрис Хилтон

У них все серьезно. Картер очень надежный человек. Он из хорошей семьи. Помолвка и свадьба могут быть не за горами, — рассказал прессе инсайдер.

После расставания с Крисом Зилкой Хилтон говорила в интервью, что влюбляется быстро и сильно. По ее словам, замужество и рождение детей входят в ее планы.

Картер Реум