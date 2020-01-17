Январь 17th, 2020

Оля Полякова показала откровенные пляжные фото и идеальное тело зимой

Звезда сделала серию снимков на берегу моря в откровенном купальнике, спросив у подписчиков, какое из них лучше.

Популярная украинская певица Оля Полякова опубликовала горячие фото с моря. Снимки появились на официальной странице звезды в Instagram.

На снимках Полякова демонстрирует фигуру в кислотно-желтом купальнике. Певица сняла серию похожих снимок в разных позах, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

Согласно подписи к фото певица отдыхает в мексиканском городе Канкун на берегу карибского моря. Также звезда спросила у подписчиков, какой снимок лучше всего.