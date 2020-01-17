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Оля Полякова показала откровенные пляжные фото и идеальное тело зимой

Звезда сделала серию снимков на берегу моря в откровенном купальнике, спросив у подписчиков, какое из них лучше.
Популярная украинская певица Оля Полякова опубликовала горячие фото с моря. Снимки появились на официальной странице звезды в Instagram.

На снимках Полякова демонстрирует фигуру в кислотно-желтом купальнике. Певица сняла серию похожих снимок в разных позах, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

Согласно подписи к фото певица отдыхает в мексиканском городе Канкун на берегу карибского моря. Также звезда спросила у подписчиков, какой снимок лучше всего.

 

 

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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