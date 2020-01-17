Январь 17th, 2020

Обмеры зданий: методика проведения и отчетная документация

Существует ряд процедур, которые зависят от проведения контрольных обмеров зданий. Процедура требует знаний в геодезической сфере, умений работать с различными методиками измерений и соблюдения технических стандартов. Геометрические параметры зданий и фасадов регулируются рядом сводов правил: ГОСТ Р 21.1101-2009, СП 13-102-2003, ГОСТ 31937-2011, ГОСТ 26433.0-85. В компании «Промтерра» проводят обмеры зданий после окончания строительства для контроля параметров, при реставрации, реконструкции или при капитальном ремонте. Точность и достоверность – главные критерии качества при обмерных работах.

Основные причины проведения обмеров зданий

Понимание геометрических параметров требуется для расчетных процедур. Проектные чертежи по объектам предполагают точное соблюдение параметров, но проверить это можно только фактическими обмерами. В этом аспекте процедура позволяет определить наличие отклонений в большую или меньшую сторону. Есть еще две причины для измерений помимо реставрационных, реконструкционных работ или капитального ремонта.

Обследование здания после аварии и длительный простой объекта между этапами строительства – эти причины не столь часто попадают в практику, но они имеют место быть. К общему списку можно также причислить:

изменение функционального назначения здания;

необходимость составить обмерные чертежи;

проводится процедура оформления паспорта здания;

фиксирование памятников архитектуры;

установление точных геометрических параметров;

сдача документов в архив перед ликвидацией здания.

Какие цели ставят перед проведением работ по обмерам

Кроме определения геометрических параметров есть ряд целей, которые должны быть достигнуты. Например, при недостаче исполнительной документации стоит цель ее восполнить. В отдельных случаях может требоваться определение объемов выполненных строительно-монтажных работ. Достичь поставленных целей можно при четко поставленных задачах, которые определяются техническим заданием.

Как проводят обмеры

Методика проведения работ – общепринятая. Она состоит из трех основных этапов. На первом специалисты проводят сбор и анализ всех возможных сведений по зданию. Это фондовые документы, проектные чертежи, данные о перепланировании или авариях. На основе собранной информации составляют технический отчет. Предварительный анализ объекта проводится по всем важным критериям. Во внимание берут: возраст здания, его функциональное назначение и архитектурную ценность, какие материалы использовались при строительстве, текущее состояние инженерных коммуникаций и др.

На втором этапе непосредственно переходят к измерительным процедурам. Их проводят с применением общепринятых методик и при использовании оборудования, прошедшего метрологический контроль. Об этом должны быть сертификаты. Замеры проводят не только фасадной части здания, но и всех помещений и этажей. В последующем это необходимо для последнего этапа, когда будет оформляться отчетная документация.

Отчетная документация по обмерным работам

После окончания измерительных процедур геодезисты переходят к систематизации собранных сведений. На их основе составляется основной обмерный план. Это многокомпонентный документ. В его состав входят:

поэтажные планы;

экспликации помещений;

разрезы и чертежи фасадов;

ортофотопланы;

развертки и разрезы;

план перекрытий.

Дополнительно к обмерному плану разрабатывается технический отчет. Это общая норма проведения любых видов инженерных изысканий. В тексте документа должны быть указаны детальные сведения по объекту, заказчику и исполнителю работ. Также в техотчете предоставляют сведения обо всех проведенных измерениях.

Проведением обмеров зданий могут заниматься специализированные компании с допуском СРО. Несмотря на относительную простоту процедуры, она требует гарантии качества и точности. Это могут предоставить только опытные специалисты. На основе обмерных чертежей принимаются проектные решения, осуществляется имущественный учет, определяется направление эксплуатации объекта. Степень ответственности накладывается на исполнителя. По этой причине важно соблюдать все аспекты грамотного проведения обмерных работ.