Новая израильская ракета лучше любого Javelin (видео)

Отметим, что Spike SR – это многоцелевой противотанковый ракетный комплекс ближнего действия, предназначенный для поражения современной бронетанковой техники, фортификационных сооружений и живой силы противника непосредственно на поле боя в любое время суток.

Таким образом, было доказано существенное увеличение диапазона атаки Spike SR, которая, что называется, увеличит живучесть пехоты при столкновениях с бронетехникой вероятного противника.

В рамках демонстрации ракетчики выпустили несколько снарядов по стационарным и движущимся целям, находящимся на расстоянии до 2 км, после чего военные специалисты зафиксировали точные попадания.

Конкретнее же, это – легкая, направляемая с плеча, установка, вес которой был снижен до всего 10 кг., без малейшей потери боевых качеств и уникальных характеристик.

Первый вариант Spike SR с дальностью полета ракеты всего в 800м был впервые представлен на авиасалоне Singapore Airshow в феврале 2012 года. Как уточняет онлайн издание rbase.new-factoria, в конце декабря 2016 года на полигоне на юге Израиля были проведены демонстрационные стрельбы новой модификации Spike-SR с дальностью стрельбы до 1500 м.

Согласно разрешенной к публикации в СМИ информации, новая система ракетного комплекса может опционально комплектоваться осколочно-фугасной проникающей боевой частью и использоваться для вооружения маневренных подразделений, ведущих боевые действия в условиях городской застройки.

В настоящее время оружие «семейства» Spike Missile используется в 34 странах, а также установлено на более чем 45 различных типах платформ – включая вертолеты, наземные транспортные средства и корабли военно-морского флота.

Гал Папьер, директор по маркетингу Precise Tactical Weapon Systems (подразделения Raphael Land and Sea) сказал, что система Spike SR «обладает такой же летальной способностью и даже большими возможностями, чем её предыдущие аналоги…».

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/215866