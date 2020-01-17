Январь 17th, 2020

Милла Йовович рассказала, что у нее были «ноги как у слона»

44-летняя Милла Йовович, которая ждет третьего ребенка, написала новый пост в инстаграме, который иначе как криком души не назовешь. В нем актриса откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, которые она испытывает за две недели до родов.

У меня распухли лодыжки — они как у слона, болит спина, болят бедра, я бегаю в туалет каждые 15 минут. И сон? Забудь об этом! Что очень раздражает, потому что, если малыш окажется таким же крикуном, как и наша старшая дочь, то мы глаза не сомкнем в течение следующих нескольких лет!

— написала Милла.

Милла Йовович с мужем Полом У. С. Андерсоном

О своей беременности актриса сообщила в августе этого года, признавшись незадолго до этого, что делала аборт несколько лет назад. Тогда актриса уточнила, что процедуру пришлось делать по медицинским показаниям. Поэтому, забеременев снова, Йовович предпочла первое время скрывать свое положение.

Из-за возраста и страха снова потерять ребенка я не хотела привязываться к нему раньше времени,

— написала тогда актриса в своем блоге.

Теперь, к счастью, беременность прошла без осложнений и, как сообщила Милла, через две недели должны быть роды. Тем не менее актриса не стала скрывать, что столкнулась и с трудностями, и предложила подписчицам поделиться своими историями.

Каждая женщина в мире, у которой есть ребенок, знает, что последний месяц самый тяжелый! Какие у вас самые неприятные воспоминания за последний месяц до родов? Мне правда надо послушать про опыт других мам!

— призвала Милла.

Милла Йовович с мужем и детьми

Напомним, вместе с мужем Полом У. С. Андерсоном Милла воспитывает двух дочерей: 11-летнюю Эву и четырехлетнюю Дэшиел. По ее признанию, сейчас они с супругом снова ожидают девочку.