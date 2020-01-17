Январь 17th, 2020

Кейт Аптон рассказала о материнстве: «Грудное вскармливание высасывало из меня всю энергию»

Кейт Аптон

Чуть больше года назад известная модель Кейт Аптон впервые стала мамой — у модели и ее мужа американского баскетболиста Джастина Верландера родилась дочь, которую они назвали Женевьевой. Уже через несколько месяцев Аптон вернулась к работе и сейчас продолжает активно сниматься для глянца. Так, она стала героиней нового номера интернет-издания Editorialist, в котором рассказала и о материнстве. Как призналась Кейт, первые месяцы после рождения ребенка ей приходилось нелегко — свою дочь она кормила грудью, и это сильно влияло на ее физическое состояние.

Грудное вскармливание высасывало из меня всю энергию. Я поняла, что мне нужно успокоиться и дать своему телу восстановиться,

— сказала она.

Кейт Аптон с дочерью Женевьевой

27-летняя Аптон рассказала, что нередко сталкивалась с давлением общества — например, из-за кормления дочери грудью на публике. Но с появлением ребенка она много переосмыслила и стала ценить простые вещи.

Появление Вив изменило мою жизнь чудесным образом. Теперь я хочу наслаждаться своей жизнью, своей семьей и не пытаться постоянно сделать идеальную фотографию. Думаю, что мой муж хочет, чтобы я выбросила телефон. Мы постоянно говорим об этом. Мы не хотим, чтобы наша дочь думала, что телефон — это все, что есть в жизни,

— призналась Аптон.

Джастин Верландер и Кейт Аптон

Ранее Аптон говорила о том, что непросто ей было и вернуться в добеременную форму — это заняло у нее несколько месяцев. Сейчас модель активно выступает за инклюзивность в фэшн-индустрии и считает, что не должно быть строгих рамок относительно того, кто должен выходить на подиум.

Определенно должно быть движение в сторону того, чтобы было больше разнообразия в мире моды. Не должно быть четкого определения, что такое модель. Но очевидно, что для этого предстоит еще много работы,



— говорит она.