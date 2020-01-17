Январь 17th, 2020

Капитализация Alphabet впервые превысила один триллион долларов

Рыночная стоимость компании Alphabet (материнская компания Google) по итогам торгов 16 января превысила отметку один триллион долларов, сообщает The Financial Times. В этот день стоимость акций Alphabet выросла на 0,8% до 1450 долларов.

Alphabet стала пятой компанией в мире и четвертой в США, чья капитализация превысила один триллион долларов. Первой была компания Apple, которая преодолела эту отметку в августе 2018 года. Затем к ней присоединились Amazon, Microsoft и Saudi Aramco. Позднее капитализация Amazon снизилась.