 
 
Январь 17th, 2020

Как продавали отобранные у евреев вещи и другие шокирующие факты времен нацистской оккупации Франции

Гитлер в оккупированном Париже

 


Во время нацистской оккупации во Франции происходили неоднозначные события: французская полиция выполняла приказы фашистов, в магазинах торговали отнятыми у евреев вещами и мебелью, коллекция Лувра пополнилась картинами, изъятыми из еврейских домов, а местные власти проводили политику коллаборационизма. Сотрудничество с врагом в ущерб гражданам Франции получает разные оценки в международном сообществе. Нужно ли осуждать только действия нацистов-оккупантов или проблема пособничества нацизму – не менее тяжкое преступление?

 

Парижская улица времен оккупации
Парижская улица времен оккупации

 

Когда в 1944 г. Париж был освобожден от фашистов, в магазине, торговавшем вещами из еврейских домов, нашли альбом с 85 фотографиями, документально подтверждающими проведение «Мебельной операции», как официально называлась кампания по распродаже вещей из разграбленных квартир. В парижском универмаге под названием «Левитан» продавали мебель, посуду, одежду, предметы быта, инструменты, постельное белье, игрушки, принадлежавшие французским евреям.

 

Товары универмага *Левитан*
Товары универмага *Левитан*

Универмаг стал для нацистов не только местом приобретения украденных товаров перед отправкой в Германию, бывший мебельный магазин был также одним из нескольких нацистских трудовых лагерей в оккупированном Париже, известный как лагерь «Левитан». В этом же здании поселили 795 еврейских заключенных, которые работали там в 1940–1944 гг., перед отправкой в лагерь смерти. В основном, в магазине трудились женщины, которых заставляли сортировать, ремонтировать и упаковывать мебель и вещи, вывезенные из их же собственных домов.

Нацисты в Париже. Торговля похищенными у евреев вещами
Нацисты в Париже. Торговля похищенными у евреев вещами

 

Все товары, поступавшие в магазин, фотографировали для инвентаризации. Благодаря альбому с этими фото, сохранившемуся до наших дней, мы можем судить о масштабах «Мебельной операции». Недавно эти фото были опубликованы в книге социолога Сары Генсбургер. Комментируя фото, автор отмечает, что основной целью нацистов было не получение прибыли – воровали не только ценные вещи, но самые обычные, повседневные, – главной была задача уничтожить евреев не только физически, но и морально.

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Category: История, Культура, Политика, Статьи ﻿
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