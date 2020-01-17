Январь 17th, 2020

Израиль поставит в США партию первых в мире пассажирских электросамолетов (фото)

Израильский бизнес-джет под названием Alice рассчитан на 6 — 9 пассажиров и способен преодолеть на одной зарядке 965 километров. Его корпус полностью изготовлен из композитов, поэтому аппарат весит всего шесть тонн, что делает его в 300 раз энергоэффективнее по сравнению с конкурентами.







Все это побудило американскую авиакомпанию Cape Air подписать на международном салоне в Ле-Бурже договор о приобретении не менее 10 самолетов, произведенных израильским стартапом Eviation, сообщает «Хадашот».



В свое время 70-процентную долю в Eviation выкупил известный новозеландский миллиардер Ричард Чендлер, полагающий, что коммерческая эксплуатация электрических самолетов — дело ближайшего будущего. «45% всех перелетов совершается на расстояниях до 800 км, — считает бизнесмен. — Таким образом, уже сейчас почти половина всех рейсов в мире по силам электрическим двигателям».



Заявленная крейсерская скорость Alice — 450 километров в час, рабочий потолок — 3 километра. Двигатель питается от инновационного аккумулятора емкостью 980 киловатт-часов. В его основе лежит модернизированная батарея от компании Phinergy и особый программный алгоритм, корректирующий полет в зависимости от оставшегося заряда. Вероятно, самолет будет заряжать аккумуляторы прямо в воздухе, используя термические подъемы воздуха и отключая на это время моторы.