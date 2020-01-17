Январь 17th, 2020

Илон Маск хочет отправить на Марс миллион человек

Илон Маск хочет отправить на Марс миллион человек до 2050 года.

Илон Маск поделился амбициозными планами на строительство кораблей SpaceX Starship и отправку людей на Марс.

Об этом сообщает сообщает издание Cnet.

«Первые орбитальные прототипы SpaceX Starship еще даже не созданы, но в Маск уже есть большие планы по космического корабля его компании, включая преобразование людей в межпланетный вид с присутствием на Марсе», — говорится в сообщении.

Как отметил Маск в Твиттере, в планах SpaceX входит сооружение 100 кораблей Starship в год для переправы с Земли на Марс по 100 000 человек каждый раз, когда орбиты планет будут расположены удачно для полета, примерно каждый 26 месяцев.

Один из пользователей соцсети, подсчитав эти данные, уточнил, означает ли это, что SpaceX собираются переправить на Марс около миллиона человек к 2050 году, на что Маск ответил положительно.